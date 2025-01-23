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08:30, 23 января 2025Забота о себе

Психотерапевт высказался о любви с первого взгляда

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: eldar nurkovic / Shutterstock / Fotodom

Любовь с первого взгляда — это смесь влечения и проекции собственных иллюзий, убежден психотерапевт, сексолог Тодд Барац. Такое мнение он высказал в беседе с Men's Health.

Барац заявил, что популярная культура активно использует миф, что глубокие чувства могут вспыхнуть в одночасье. Однако, по мнению психотерапевта, любви с первого взгляда не существует, а романтические порывы к незнакомцам обычно являются смесью физического влечения и психологического феномена, называемого «проекция». «С физическим влечением все более или менее понятно: мы видим человека, он нам нравится, мы возбуждаемся, и нас к нему тянет. Влечение не всегда имеет сексуальный окрас, оно может быть эмоциональным или интеллектуальным», — объяснил он.

Более сложным аспектом мифа о любви с первого взгляда Барац назвал психологическую составляющую. «В психологии о "проекции" говорят, когда мы неосознанно переносим собственные желания, фантазии и ожидания на другого человека. Это как взять чистый холст, изобразить на нем все свои надежды и мечты, а потом решить, что они стали реальными», — рассказал специалист.

Барац добавил, что так называемая любовь с первого взгляда быстро проходит, так как исчезает влечение, а идеальный образ партнера рушится.

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