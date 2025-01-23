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18:20, 23 января 2025Россия

Раскрыты подробности о смертельном ДТП со школьным автобусом на российской трассе

Бочаров: В попавшем в ДТП под Волгоградом автобусе находился 21 человек
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В школьном автобусе, попавшем в смертельное ДТП на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области, находился 21 человек. Подробности об этом раскрыл губернатор российского региона Андрей Бочаров, комментарий которого приводится в Telegram-канале областной администрации.

Он уточнил, что в автобусе находились 19 детей, а также сопровождающий их учитель и водитель. По данным Бочарова, число пострадавших выросло до восьми. Семеро из них — шестеро школьников и взрослый — получают помощь в Октябрьской больнице. Еще одного ребенка переводят в больницу Волгограда. Губернатор также подтвердил, что одного несовершеннолетнего спасти не удалось.

Ранее в сети появились кадры с места происшествия. На них видно, что в результате аварии школьный автобус опрокинулся на бок.

Об аварии на участке трассы Волгоград — КотельниковоСальск в Октябрьском районе стало известно днем 23 января. Автобус Шелестовской средней школы развозил детей по домам, когда столкнулся с автомобилем Hyundai. Причины ДТП устанавливаются.

ЖЗЛ
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