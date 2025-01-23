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21:02, 23 января 2025Забота о себе

Раскрыты последствия ежедневного употребления пива

Диетолог Качафейра: Ежедневное употребление пива грозит проблемами с сердцем
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Ежедневное потребление пива, как и любых других видов алкоголя, грозит повышенным риском развития проблем с сердцем и сосудами, предупредили кардиолог Хесус Гонсалес Суарес и диетолог Тете Качафейру. Последствия регулярного употребления спиртных напитков они раскрыли изданию CuidatePlus.

Врачи отметили, что пиво — второй по популярности алкоголь в мире, однако, по их словам, употребление его даже в минимальных количествах сказывается на здоровье. Гонсалес Суарес заявил, что пиво, как и любые другие спиртные напитки, снижает рефлексы, нарушает координацию и адекватность восприятия происходящего, а также увеличивает нагрузку на печень и почки.

Диетолог Тете Качафейру, в свою очередь, отметила, что при ежедневном употреблении пива печень беспрерывно работает в усиленном режиме. Из-за этой привычки сильно возрастает суточная калорийность рациона: в среднем за год набегает около 73 тысяч дополнительных килокалорий, что провоцирует набор лишнего веса.

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В заключение Качафейру добавила, что многие считают регулярное употребление пива безобидным, в действительности же эта привычка может вызвать зависимость и спровоцировать развитие сердечно-сосудистых патологий. «Некоторые исследователи считают, что умеренное количество алкоголя снижает риск болезней сердца и сосудов, но эти сведения противоречивы», — уверена диетолог.

Ранее терапевт Ирина Баранова назвала напитки, портящие внешность не меньше алкоголя. По ее словам, сладкая газировка может вызывать отеки.

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