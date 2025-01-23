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16:27, 23 января 2025Россия

Раввин рассказал о судьбе уехавших после начала СВО из России евреев

Раввин Борода: Уехавшие после начала СВО из России евреи вернулись
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Евреи, которые уехали из России после начала специальной военной операции (СВО), вернулись. Об этом заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), раввин Александр Борода, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что многие уехали в Израиль, чтобы получить гражданство, однако затем вернулись в Россию.

«Была некая активность по отъезду в Израиль с началом СВО, небольшое количество уехало, и по факту все вернулись», — пояснил раввин.

Борода добавил, что после начала военных действий Израиля против ХАМАС в Россию приехало больше евреев, чем уехало в начале спецоперации.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости создавать условия для того, чтобы в Россию возвращалась часть тех, кто уехал из страны. По ее словам, нужно помочь вернуться тем россиянам, которые уехали по разным причинам, но из-за рубежа не выступали против России.

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