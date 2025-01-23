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03:56, 23 января 2025Ценности

Рита Ора похвасталась фигурой в бикини после тренировки в спортзале

Певица Рита Ора похвасталась фигурой в бикини после тренировки в спортзале
Мария Винар

Фото: @ritaora

Британская певица Рита Ора похвасталась фигурой в откровенном виде на новом снимке. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном в сторис фото 34-летняя поп-исполнительница запечатлена загорающей на пляже. На ней бикини ярко-зеленого цвета, состоящее из частично обнажающего бюстгальтера и плавок с низкой посадкой. При этом можно заметить, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а волосы уложены назад.

Перед этой публикацией Ора поделилась фото и видео после тренировки в спортзале. На них она предстала в светло-сером кроп-топе с глубоким декольте и облегающих шортах.

Ранее сообщалось, что австралийская певица Кайли Миноуг попыталась избавиться от одежды на новой фотосессии.

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