Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:55, 23 января 2025Экономика

Россиянам посоветовали направить накопления на вкладах на ипотеку

Экономист Игнатова посоветовала тратить накопления на вкладах на ипотеку
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Игнатова в беседе с агентством «Прайм» заявила, что накопленные на вкладах триллионы россияне могут направить на ипотечное кредитование.

По словам экономиста, в случае, если россияне будут тратить накопления на вкладах на ипотеку, тогда деньги не попадут в оборот и не спровоцируют новый виток роста цен.

Такой способ поможет девелоперам в условиях падения продаж и позволит банкам не выплачивать проценты, а сразу перевести их в жилищные эскроу счета, добавила Игнатова.

Ранее в Центробанке (ЦБ) назвали идею заморозки вкладов россиян абсурдной. В регуляторе заявили, что не видят в этом необходимости. Реализация подобной инициативы, как отметили в ЦБ, приведет к подрыву основы банковской системы РФ и станет угрозой для финансовой стабильности страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сомнительная угроза». Как Запад отреагировал на ультиматум Трампа Путину и требования «заключить сделку» по Украине

      В США заявили о политически уязвимом Зеленском

      Рита Ора похвасталась фигурой в бикини после тренировки в спортзале

      Россиянам посоветовали направить накопления на вкладах на ипотеку

      Россиянам назвали способ разморозить накопительную часть пенсии

      На Украине перестали видеть смысл в ударах беспилотников по России

      Голая угонщица разбила похищенную машину и пошла в душ

      В Совфеде посоветовали Зеленскому привыкать к забвению и ждать суда

      В Госдуме ответили на угрозы Трампа в адрес России

      Уголовное дело по факту смерти бывшего мужа Седоковой отказались возбуждать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше