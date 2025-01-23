Россиянам посоветовали направить накопления на вкладах на ипотеку

Экономист Игнатова посоветовала тратить накопления на вкладах на ипотеку

Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Игнатова в беседе с агентством «Прайм» заявила, что накопленные на вкладах триллионы россияне могут направить на ипотечное кредитование.

По словам экономиста, в случае, если россияне будут тратить накопления на вкладах на ипотеку, тогда деньги не попадут в оборот и не спровоцируют новый виток роста цен.

Такой способ поможет девелоперам в условиях падения продаж и позволит банкам не выплачивать проценты, а сразу перевести их в жилищные эскроу счета, добавила Игнатова.

Ранее в Центробанке (ЦБ) назвали идею заморозки вкладов россиян абсурдной. В регуляторе заявили, что не видят в этом необходимости. Реализация подобной инициативы, как отметили в ЦБ, приведет к подрыву основы банковской системы РФ и станет угрозой для финансовой стабильности страны.