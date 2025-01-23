Российский депутат предстанет перед судом за истязание женщины

В Красноярском крае депутат пойдет под суд за истязание женщины

В Красноярском крае депутат пойдет под суд за истязание женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Ему предъявлено обвинение по статьям 117 («Истязание») и 119 («Угроза убийством») УК РФ.

По данным следствия, в период с января 2022 года по июнь 2024 49-летний депутат Законодательного собрания Краснодарского края в ходе бытовых конфликтов систематически избивал знакомую, с которой состоял в близких отношениях. Кроме этого, ночью 14 июня 2024 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в гостях у этой женщины на улице Юности. В ходе конфликта нанес ей несколько ударов руками и ногами по голове и телу. После этого он положил подушку ей на лицо и удерживал, высказывая угрозы расправой. Она восприняла эти угрозы серьезно. Свои действия обвиняемый прекратил после того, как в комнату вошла ее малолетняя дочь.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Ранее сообщалось, что следователи и прокурор проверят информацию об угрожавшем ножом детям в российской школе.