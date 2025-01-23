Российский суд ужесточил наказание экс-чиновнику по делу о взятке

ФСБ: Суд отправил в колонию на 8 лет оштрафованного на 24 млн рублей Микитася

В Челябинской области суд приговорил к восьми годам лишения свободы заместителя генерального директора «Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» Андрея Микитася за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

Мужчина признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в 13 миллионов рублей.

По данным ведомства, с декабря 2020 года по март 2021 года осужденный получал от представителей компании вознаграждения на 2,6 миллиона рублей. За эту сумму он оказывал содействие бизнесу в прохождении конкурсных процедур и заключения контракта с Фондом на получение гранта по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере малого предпринимательства.

Отмечается, что суд ужесточил наказание Микитасю, ранее ему назначили 24 миллиона рублей штрафа.

Ранее стало известно, что завершено расследование уголовного дела бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика, обвиняемого в получении взятки от гендиректора «Княгинской швейной фабрики» Александра Свистунова.