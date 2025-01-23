Российский военный пытался пронести боевую гранату в аэропорт и попался

В Москве поймали военного, пытавшегося пронести боевую гранату в аэропорт

Военнослужащий пытался пронести боевую гранату в московский аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, все произошло накануне утром. Мужчина собирался вылететь во Владивосток, но не смог пройти раму металлодетектора. Когда сотрудники аэропорта его обыскали, то нашли разобранную боевую гранату без взрывателя.

Нарушителя передали полиции. Как уточняет Telegram-канал «112», если сотрудники правоохранительных органов усмотрят в его действиях статью 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ, ему может грозить наказание до восьми лет лишения свободы.

Ранее в отношении пытавшегося пронести самодельное взрывное устройство в здание УМВД России по Смоленской области возбудили уголовное дело.