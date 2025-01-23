Российский военный в одиночку обратил в бегство украинскую ДРГ на СВО

Минобороны: Рядовой Гарипов в одиночку обратил в бегство украинскую ДРГ

Рядовой Ильфат Гарипов в одиночку смог обратить в бегство украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). О подвиге мужчины сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

«Ильфат Гарипов принял решение устроить засаду на пути следования боевиков. Скрытно переместившись, рядовой Гарипов оборудовал место для стрельбы на пути следования противника, грамотно используя условия местности для укрытия», — сообщили в Минобороны, добавив, что движение диверсантов ВСУ в направлении российских позиций рядовой обнаружил в сумерках.

Впоследствии военнослужащий начал вести стрельбу по ВСУ, когда те оказались в секторе ведения огня. За первые минуты боя диверсанты ВСУ понесли большие потери и бежали, бросив раненых.

Ранее Минобороны сообщило, что доброволец отряда «Барс-32» Виталий Дандыль в одиночку вынес из горящей машины, которая была атакована украинским FPV-дроном, трех сослуживцев. После спасения сослуживцев Дандыль вызвал эвакуационную группу и до приезда специалистов оказывал раненым помощь.