Сенат Конгресса США утвердил кандидата Трампа на пост главы ЦРУ

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Джона Рэтклиффа на пост главы ЦРУ

Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердил выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Джона Рэтклиффа на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Трансляцию проводил телеканал C-SPAN.

Отмечается, что в поддержку кандидатуры Рэтклиффа высказались 74 сенатора, против — 25.

В понедельник, 20 января, спецкомитет по разведке Сената проголосовал за его кандидатуру и порекомендовал верхней палате полного состава утвердить Рэтклиффа в данной должности.

Ранее Сенат утвердил Марко Рубио на пост госсекретаря страны. Сразу после утверждения на должность Рубио заявил, что может назвать конкретные сроки прекращения конфликта между Россией и Украиной, но сообщил журналистам, что каждой стороне придется «в чем–то уступить». При этом он не стал уточнять, о каких именно уступках со стороны Киева может идти речь.