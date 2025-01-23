Стала известна судьба пропавшей в приграничном российском регионе девятилетней девочки

Пропавшую в Курской области девятилетнюю девочку нашли

Девятилетнюю девочку, которая пропала накануне в Железногорске Курской области, нашли живой. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Мои коллеги из Курской области нашли девочку, которую искали со вчерашнего вечера в Железногорске. Ее местонахождение установил участковый уполномоченный полиции», — рассказала она.

На данный момент, заверила Волк, школьнице ничего не угрожает. Официальный представитель ведомства также поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках.

Днем 22 января девочка пошла в гости к живущей в соседнем подъезде подруге, а вечером, отправившись домой, пропала. Родители ребенка сразу обратились в полицию. В поисках принимали участие сотни людей.