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16:37, 23 января 2025Россия

Стала известна судьба пропавшей в приграничном российском регионе девятилетней девочки

Пропавшую в Курской области девятилетнюю девочку нашли
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Девятилетнюю девочку, которая пропала накануне в Железногорске Курской области, нашли живой. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Мои коллеги из Курской области нашли девочку, которую искали со вчерашнего вечера в Железногорске. Ее местонахождение установил участковый уполномоченный полиции», — рассказала она.

На данный момент, заверила Волк, школьнице ничего не угрожает. Официальный представитель ведомства также поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках.

Днем 22 января девочка пошла в гости к живущей в соседнем подъезде подруге, а вечером, отправившись домой, пропала. Родители ребенка сразу обратились в полицию. В поисках принимали участие сотни людей.

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