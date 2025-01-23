Стали известны детали законопроекта о борьбе с травлей в российских школах

Депутат ГД Метелев: готовится проект, который закрепит понятие травли в школах

В Госдуме готовится законопроект, который закрепит понятие буллинга и обяжет школы сообщать о случаях травли детей в комиссию по делам несовершеннолетних и полицию. Об этом стало известно «Российской газете».

Как рассказал изданию депутат Артем Метелев, под травлей будут понимать систематические действия (совершенные три и более раза), которые привели к физической или психологической травме, умалению достоинства посредством агрессии или иных действий.

Раскрывая детали проекта, он обратил внимание на то, что в отношении детей-агрессоров на сегодняшний день практически ничего нельзя сделать, особенно если они младше 14 лет. Новый законопроект предполагает, что с агрессорами в российских школах будут проводить индивидуальную профилактическую работу, а для всего класса, где были выявлены случаи буллинга, также организуют уроки, специальные занятия или просмотры тематических фильмов.

Школы также захотели обязать информировать полицию и комиссию по делам несовершеннолетних о случаях травли. Сейчас, по словам парламентария, образовательным учреждениям это делать невыгодно.

«Зачем эта шумиха? СМИ приедут, не дай бог, родители в очередь встанут. Поэтому это все замалчивается до такой степени, что потом уже крышка отлетает, и мы в Telegram-каналах видим видео, которое набирает миллионы просмотров, где в школьном туалете унижают очередную девочку или мальчика», — заявил Метелев.

Законопроект направят на заключение правительства в ближайший месяц.

Ранее в России предложили ввести анонимные опросы в школах для борьбы с буллингом. Предполагалось, что это поможет выявлять наиболее неблагополучные школы, которые находятся в «красной зоне» риска, куда необходимо направлять психологов для проведения профилактической работы.

