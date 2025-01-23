Суд приостановил действие указа Трампа об отказе в гражданстве по рождению

Суд в Сиэтле приостановил указ Трампа об ограничении в гражданстве по рождению

Суд в Сиэтле заблокировал указ президента США Дональда Трампа об ограничении предоставления американского гражданства по праву рождения. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что федеральный судья удовлетворил просьбу генерального прокурора Вашингтона Ника Брауна и трех других штатов, назвав документ «явно неконституционным». Действие президентского указа приостановлено на 14 дней и распространяется на всю страну.

После вступления в должность президента Дональд Трамп подписал ряд документов, в том числе указ, который ограничивает получение американского гражданства по праву рождения. Федеральным агентствам будет запрещено выдавать определенные документы, которые обычно предоставляются гражданам США. Мера будет распространяться на детей, родившихся через 30 дней после принятия данного решения. Кроме того, указ будет применяться в случаях, когда родители незаконно находятся в США, а также в ситуациях, когда мать временно находится в США, например, по визе, а отец является негражданином.