В Госдуме отреагировали на свадьбу с восьмилетним ребенком в Астрахани

Депутат Останина призвала наказать родителей за свадьбу восьмилетнего мальчика

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала поднять вопрос о воспитании детей в цыганских общинах. Так в разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на свадьбу детей восьми и тринадцати лет в Астрахани.

«В данном случае проведением мероприятия в ресторане никто закон не нарушил. Но эта национальная традиция, когда создаются семьи из малолетних детей, тем самым дети лишаются детства, с одной стороны. Дети лишаются возможности получить образование, с другой стороны. С третьей стороны, эти самые дети, становясь взрослыми, одновременно являются гражданами Российской Федерации, должны жить по нашим российским законам», — отметила Останина.

Мне представляется, что хватит уже испытывать робость перед национальными традициями, которые, к великому сожалению, почему-то становятся выше, чем наши законы Нина Останина председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Депутат заявила, что за лишение подрастающего поколения детства и возможности получать образование должны быть наказаны родители.

«Мы же наказываем родителей не в цыганских семьях, в случае если они ненадлежащим образом воспитывают своих детей. Почему здесь мы испытываем какие-то проблемы? Где уполномоченный по правам ребенка, который должен незамедлительно на эту ситуацию отреагировать? Мы осуждаем Ирак, который принял закон о возможности выдачи замуж девушек в девять лет, а под носом не видим, что у нас в стране то же самое происходит», — заявила она.

При этом парламентарий отметила, что воздействовать на ситуацию с точки зрения принятия какого-либо закона невозможно.

«Потому что они же не обратились в официальные органы ЗАГС. Но, в конце концов, мы должны как-то публично в общественном пространстве начинать обсуждать это. Где у нас агентство по делам национальностей? Почему не усаживают за стол руководителей цыганских общин и не начинают спрашивать с них за то, что дети, которые живут XXI веке в цивилизованном государстве, должны тоже иметь право на то, чтобы побыть в детстве, получить образование — дошкольное, школьное и высшее, социализироваться. Мы должны начинать это обсуждение», — добавила Останина.

Мы соберемся в понедельник у себя в комитете. Мы будем это обсуждать. Детей мы должны защищать. Какая разница, дети какой национальности испытывают сейчас, как мне кажется, проблемы с отсутствием внимания со стороны государства и надлежащей защиты тоже со стороны государства. Отреагируем Нина Останина председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Ранее в сети появились кадры свадьбы детей восьми и тринадцати лет в ресторане Астрахани. По информации из соцсетей, мероприятие провела местная цыганская община. Отмечается, что детей «поженили» в ресторане, так как официальная регистрация их брака противоречила бы российскому законодательству. Как отреагировали на «свадьбу» правоохранительные органы и власти региона, неизвестно.