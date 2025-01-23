Трампа призвали не вести себя с Россией как второй Байден

Рогов призвал Трампа не вести себя с Россией как второй Байден и начать диалог

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал президента США Дональда Трампа не повторять путь своего предшественника Джо Байдена. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов отметил, что Трампу необходимо перейти к конструктивному диалогу с Россией, а не использовать язык ультиматумов. «Я очень надеюсь, что Трамп достаточно быстро перейдет к конкретике и конструктивному диалогу с Россией», — заявил он.

По словам Рогова, язык ультиматумов – это не тот язык, на котором нужно обращаться к РФ и к ее национальному лидеру.

Ранее Трамп призвал Россию пойти на сделку и завершить спецоперацию на Украине. В социальной сети Truth Social политик указал, что это необходимо сделать сейчас, поскольку дальше будет только хуже.