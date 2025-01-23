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21:11, 23 января 2025Мир

В США призвали Трампа не мешать России разбираться с Украиной

Журналист Хинкл призвал Трампа не мешать России разбираться с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский журналист Джексон Хинкл призвал президента страны Дональда Трампа не мешать России разбираться с Украиной. Об этом он написал в соцсети X.

Журналист отметил, что Трамп мог бы прекратить оказывать поддержку Киеву, в том числе перестать снабжать его оружием. Он подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта не является проблемой США. «Пусть Россия разбирается с тем, что осталось от Украины и режима Зеленского. Это же так просто», — заключил Хинкл.

Ранее журналист предрек администрации Трампа «войну» из-за разногласий по поводу конфликта на Украине. По словам Хинкла, хотя избранные для будущей администрации республиканцы заявляют о необходимости завершить конфликт, это не говорит об их настрое на мирное урегулирование.

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