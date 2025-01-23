В европейской стране начали массово строить гигантские термосы

Yle: В Финляндии ради экономии начали строить хранилища для горячей воды

В Финляндии строится рекордное количество хранилищ для горячей воды в виде огромных водонапорных башен, функционирующих как гигантский термос. Об этом со ссылкой на телерадиокомпанию Yle пишет РБК.

В материале отмечается, что использование новинок, представляющих собой стальные резервуары высотой около 40 метров, помогает энергокомпаниям извлекать выгоду из колебаний цен на электроэнергию, давление на которые возросло из-за удорожания древесного топлива, произошедшего после разрыва торговых связей с Россией.

Уточняется, что стоимость одного такого сооружения объемом 10 тысяч кубометров составляет около пяти миллионов евро. На сегодня их уже используют порядка 30 компаний страны. По словам гендиректора одной из них, Арто Никканена, в год благодаря такому термосу удается сэкономить сотни тысяч евро, что стабилизирует расходы и защищает потребителей от резкого роста цен.

В 2022 году, на фоне проблем, возникших в Германии после отказа от поставок газа из РФ, немецкая пресса сообщала, что в Берлине строится крупнейшее в Европе тепловое хранилище производительностью 56 миллионов литров. Принцип его функционирования, отмечали журналисты, «заключается в вытеснении холодный воды снизу за счет добавления такого же объема воды горячей воды через насосы сверху».