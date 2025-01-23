В Финляндии заявили о невозможности расширения НАТО сегодня

Стубб: Финляндия и Швеция не вступили бы в НАТО, если бы подали заявку сейчас

Финляндия и Швеция не смогли бы вступить в Североатлантический альянс, если бы подали заявку сейчас. Такое мнение выразил президент республики Александр Стубб в интервью The Financial Times (FT).

«Если бы мы вместе со Швецией подали заявку на членство в НАТО сейчас, то я не уверен, что мы бы смогли его получить», — отметил политик.

По мнению Стубба, стремление Хельсинки и Стокгольма стать частью альянса сегодня «могло бы восприниматься как провокация». Он добавил, что процедура вступления стран в НАТО прошла «очень быстро», и люди поняли, что Финляндия и Швеция являются «поставщиками безопасности, а не ее потребителями».

Ранее командование Военно-морских сил Финляндии сообщило, что страна задействует ракетный катер типа Hamina в миссии НАТО Baltic Sentry по защите подводной инфраструктуры в Балтийском море.