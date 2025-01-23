Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:18, 23 января 2025Мир

В Финляндии заявили о невозможности расширения НАТО сегодня

Стубб: Финляндия и Швеция не вступили бы в НАТО, если бы подали заявку сейчас
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters

Финляндия и Швеция не смогли бы вступить в Североатлантический альянс, если бы подали заявку сейчас. Такое мнение выразил президент республики Александр Стубб в интервью The Financial Times (FT).

«Если бы мы вместе со Швецией подали заявку на членство в НАТО сейчас, то я не уверен, что мы бы смогли его получить», — отметил политик.

По мнению Стубба, стремление Хельсинки и Стокгольма стать частью альянса сегодня «могло бы восприниматься как провокация». Он добавил, что процедура вступления стран в НАТО прошла «очень быстро», и люди поняли, что Финляндия и Швеция являются «поставщиками безопасности, а не ее потребителями».

Ранее командование Военно-морских сил Финляндии сообщило, что страна задействует ракетный катер типа Hamina в миссии НАТО Baltic Sentry по защите подводной инфраструктуры в Балтийском море.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на озвученные Трампом потери СССР во Второй мировой войне

      Восхитившийся идеями Гитлера афроамериканец устроил стрельбу в школе

      Песков прокомментировал статус Армении в ОДКБ

      Российский военный пытался пронести боевую гранату в аэропорт и попался

      Пойманные ФСБ в российском городе поставщики мефедрона получили по 15 лет колонии

      Умар Нурмагомедов показал рентген сломанной руки после операции

      В Кремле анонсировали важный международный телефонный разговор Путина

      Чиновники и госкомпании резко нарастили закупки автомобилей Lada

      Украинцы попытались взорвать наряд полиции во время вызова

      Военкор показал удар «Искандера» по командному пункту ВСУ в Сумской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше