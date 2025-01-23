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21:28, 23 января 2025Культура

В Госдуме поздравили Юру Борисова с номинацией на «Оскар»

Депутат Госдумы Гусев поздравил Юру Борисова с номинацией на премию «Оскар»
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев поздравил российского актера Юру Борисова с номинацией на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Об этом пишет РИА Новости.

Гусев рассказал, что помнит актера по сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!». «Один из моих любимых. Поэтому могу только поздравить с номинацией на "Оскар". Быть первым всегда волнительно. Юра Гагарин в космосе, Юра Борисов в Голливуде», — высказался депутат.

По словам Гусева, в мире искусства настоящему таланту преград нет, и, несмотря на русофобскую атмосферу, царящую на Западе, российский актер продолжает покорять мировой кинематограф. Он также пожелал Борисову взять в руки долгожданную статуэтку.

Ранее в Лос-Анджелесе огласили полный список номинантов на премию «Оскар». Борисов, исполнивший роль Игоря в фильме независимого режиссера Шона Бэйкера, стал первым в истории России актером, номинированным на «Оскар» за роль второго плана.

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