В Госдуме поздравили Юру Борисова с номинацией на «Оскар»

Депутат Госдумы Гусев поздравил Юру Борисова с номинацией на премию «Оскар»

Депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев поздравил российского актера Юру Борисова с номинацией на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Об этом пишет РИА Новости.

Гусев рассказал, что помнит актера по сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!». «Один из моих любимых. Поэтому могу только поздравить с номинацией на "Оскар". Быть первым всегда волнительно. Юра Гагарин в космосе, Юра Борисов в Голливуде», — высказался депутат.

По словам Гусева, в мире искусства настоящему таланту преград нет, и, несмотря на русофобскую атмосферу, царящую на Западе, российский актер продолжает покорять мировой кинематограф. Он также пожелал Борисову взять в руки долгожданную статуэтку.

Ранее в Лос-Анджелесе огласили полный список номинантов на премию «Оскар». Борисов, исполнивший роль Игоря в фильме независимого режиссера Шона Бэйкера, стал первым в истории России актером, номинированным на «Оскар» за роль второго плана.