В Госдуме высказали об условиях России к миротворцам на Украине

Депутат Чепа: Миротворцы из воинственных стран на Украине нежелательны

Присутствие на территории Украины миротворцев из европейских стран, занимавших воинственную позицию против России в период конфликта, кажется нежелательным, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Пока только вырабатываются условия для переговоров, так что говорить о присутствии на Украине миротворцев после завершения конфликта еще рано, — заметил политик. — Все вопросы по урегулированию следует решат комплексно, а обсуждать что-то одно неправильно».

Тем не менее, по мнению Чепы, на сегодняшний день присутствие на Украине миротворческого контингента европейских стран, агрессивно настроенных против России, кажется не лучшим решением ввиду отсутствия к ним доверия.

«Нас бы больше устроили миротворцы из стран, занимавших невоинственную позицию в конфликте. Например, из Венгрии, если такой вопрос вообще будет обсуждаться», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что Европа может отправить миротворцев на Украину из-за нехватки денег на оказание дальнейшей военной помощи. Данную инициативу планируют в скором будущем обсудить премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.