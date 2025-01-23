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16:19, 23 января 2025Мир

В МИД описали переговоры с Трампом по Украине фразой обсуждаем «Купание красного коня»

Захарова: обсуждение красных линий России напоминает «Купание красного коня»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Обсуждение красных линий России в гипотетических переговорах с президентом США Дональдом Трампом по урегулированию конфликта на Украине напоминает обсуждение картины русского художника Кузьмы Петрова-Водкина «Купание красного коня». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Выражение "красные линии" настолько часто и, порой, неуместно употребляется. Складывается впечатление, что мы с вами обсуждаем картину "Купание красного коня", и вы меня спрашиваете, где те самые красные линии (...). Российские подходы были уже сформулированы президентом России Владимиром Путиным», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия «не противоречит сама себе» в подходах по решению украинского кризиса.

Ранее Захарова заявила, что Путин готов к диалогу с президентом США Дональдом Трампом по урегулированию конфликта на Украине. Она добавила, что этот диалог «должен быть основан на равноправии».

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