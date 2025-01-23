В МИД России заявили о скором открытии диппредставительств в трех африканских странах

Захарова: РФ откроет диппредставительства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане

Россия вскоре откроет диппредставительства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В 2023 году начали функционировать российские посольства в Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинее, а на очереди Нигер и Сьерра-Леоне, где речь идет о возобновлении деятельности, которая, к сожалению, была прекращена в 1992 году», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, соответствующие распоряжения правительства РФ были выпущены в конце декабря 2024 года. Дипломат также отметила, что открытие посольств России в данных странах отвечает обоюдному с африканскими партнерами стремлению вывести многоплановое взаимодействие на новый уровень.

Ранее Захарова заявила, что договор Лондона и Киева о столетнем партнерстве — не более чем красивый жест. Она подчеркнула, что именно так соглашение воспринимается британскими экспертами.