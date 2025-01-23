Захарова: Столетний договор Британии и Украины — не более чем красивый жест

Договор Лондона и Киева о столетнем партнерстве — не более чем красивый жест. Официальный представить МИД России Мария Захарова заявила, что именно так данное соглашение воспринимается в Британии, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Английские СМИ подчеркивают, что соглашение (…) всего лишь красивый жест и не более», — сказала она.

Дипломат процитировала статью британского издания The Telegraph, в которой говорится, что публичные объятия премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Украины Владимира Зеленского имеют символическое значение, ведь новое партнерство не предусматривает никаких новых обязательств по финансированию со стороны Лондона.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, заявления Стармера о договоре с Украиной были пафосными, но «ни о чем». Она также посоветовала Лондону наконец усвоить, что потакание нацистам «преступно, до добра не доводит и приводит ровно к обратным результатам, нежели заявленные».

Ранее Захарова заявила, что администрация президента США Дональда Трампа хочет переложить на Европу расходы на Украину. Она также отметила, что интервенция сил НАТО на Украину угрожает эскалацией конфликта и категорически неприемлема для России.