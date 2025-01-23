В России охранник матом и угрозами расправы выгнал школьника из магазина и попал на видео

В Краснодаре угрожающего ребенку расправой мужчину сняли на видео

В Краснодаре мужчина матом выгнал школьника из магазина и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Кадры были сняты в одном из супермаркетов. На них охранник в грубой форме требует от ребенка, чтобы тот покинул помещение. «Тебя [ушатать] или с лестницы спустить?» — спрашивает он у несовершеннолетнего россиянина.

На ролике видно, что за происходящим молча наблюдают несколько человек, в их числе по меньшей мере один сотрудник магазина. Канал утверждает, что охранник ударил женщину, которая решила заступиться за мальчика.

Ранее в Краснодарском крае ребенок мигрантов избил мальчика с аутизмом, что также было зафиксировано на видео. На кадрах школьник несколько раз пинает кричащего ребенка — тот в ответ обещает разобраться с обидчиком. Конфликт между детьми разгорелся в рейсовом автобусе.

