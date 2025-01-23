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23:21, 23 января 2025Экономика

В России предложили ввести самозапрет покупок на маркетплейсах

Депутат ГД Даванков предложил ввести самозапрет покупок на маркетплейсах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился в Минэкономразвития с предложением ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат объяснил, что его инициатива в случае утверждения законодательно обяжет торговые площадки внедрить функцию ограничения ежемесячных трат либо полного запрета на покупки. Также пользователь сможет выбирать отдельные категории товаров для блокировки и срок действия ограничения.

Это поможет страдающим от зависимости к бесконтрольным онлайн-покупкам людям избежать финансовых проблем, уверен парламентарий.

В 2024 году сообщалось, что россияне пристрастились к импульсивным покупкам. В последние годы процент людей, совершающих подобные приобретения хотя бы раз в месяц, вырос до 35 процентов. Каждую неделю спонтанные покупки делают 18 процентов граждан.

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