В России предложили ввести самозапрет покупок на маркетплейсах

Депутат ГД Даванков предложил ввести самозапрет покупок на маркетплейсах

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился в Минэкономразвития с предложением ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат объяснил, что его инициатива в случае утверждения законодательно обяжет торговые площадки внедрить функцию ограничения ежемесячных трат либо полного запрета на покупки. Также пользователь сможет выбирать отдельные категории товаров для блокировки и срок действия ограничения.

Это поможет страдающим от зависимости к бесконтрольным онлайн-покупкам людям избежать финансовых проблем, уверен парламентарий.

В 2024 году сообщалось, что россияне пристрастились к импульсивным покупкам. В последние годы процент людей, совершающих подобные приобретения хотя бы раз в месяц, вырос до 35 процентов. Каждую неделю спонтанные покупки делают 18 процентов граждан.