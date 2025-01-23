В России цыганская община устроила свадьбу с восьмилетним ребенком. В Госдуме требуют наказать родителей мальчика

В Госдуме призвали наказать родителей за свадьбу восьмилетнего мальчика

Родителей, устроивших свадьбу восьмилетнего мальчика и тринадцатилетней девочки, необходимо наказать. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя торжество с участием детей, организованное цыганской общиной в Астрахани.

Она подчеркнула, что само мероприятие никак не нарушило закон, однако подобная национальная традиция негативно влияет на несовершеннолетних, лишая их детства и возможности получить образование.

Мне представляется, что хватит уже испытывать робость перед национальными традициями, которые, к великому сожалению, почему-то становятся выше, чем наши законы Нина Останина председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Депутат заметила, что ситуация требует пристального внимания, а родители «поженившихся» детей должны понести наказание. «Мы осуждаем Ирак, который принял закон о возможности выдачи замуж девушек в девять лет, а под носом не видим, что у нас в стране то же самое происходит», — добавила Останина.

В Госдуме призвали поднять вопрос воспитания детей в цыганских общинах

Комментируя цыганскую свадьбу с восьмилетним ребенком, Останина призвала незамедлительно поднять вопрос воспитания несовершеннолетних в цыганских семьях на уровне властей.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи уточнила, что, хотя обращения в органы ЗАГС и не было, ситуацию следует обсудить «публично в общественном пространстве».

Где у нас агентство по делам национальностей? Почему не усаживают за стол руководителей цыганских общин и не начинают спрашивать с них за то, что дети, которые живут в XXI веке в цивилизованном государстве, должны тоже иметь право на то, чтобы побыть в детстве, получить образование? Нина Останина председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Депутат пообещала поднять данную тему на ближайшем заседании комитета. Она напомнила, что защита российских детей и их прав всегда была приоритетом государства, так что этот случай не останется без внимания.

Нина Останина Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress.com

В Ираке легализовали браки с детьми

21 января 2025 года власти Ирака приняли поправки к закону о личном статусе, которые фактически легализовали заключение брака с детьми.

Прежде минимальный возраст для женитьбы в стране составлял 18 лет, однако последние изменения в законе наделили исламские суды более широкими полномочиями, в соответствии с которым духовенство вправе самостоятельно выбирать возраст для вступления в брак.

Теперь, основываясь на джафаритском мазхабе (правовая школа — прим. «Ленты.ру»), девочек смогут выдавать замуж уже с девяти лет. Такое решение «окажет катастрофическое воздействие на права женщин и девочек, поскольку брак в раннем возрасте нарушает права детей и нарушает механизмы защиты женщин при разводе, опеке и наследовании», высказала свое мнение в интервью с CNN правозащитница и член Иракской женской лиги Интисар аль-Маяли.