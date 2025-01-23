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17:28, 23 января 2025Экономика

В российском городе пожаловались на разваливающиеся после недавнего капремонта дома

Ноябряне пожаловались, что их дома разваливаются после осеннего капремонта
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Никифоров / РИА Новости

Жители Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) пожаловались, что после недавно проведенного капитального ремонта их дома разваливаются. Этой и другими проблемами, связанными с ненадлежащим состоянием жилья, россияне поделились в Telegram-канале NSK.

Осенью прошлого года в городе провели капремонт почти двадцати домов: здания обшили сайдингом и подвели под единый стиль, однако люди массово пишут жалобы. Причина их возмущения состоит в том, что спустя менее чем полгода после работ сайдинг уже отваливается и слетает. В связи с этим во время ветра обшивка громко ударяется о стены, а ходить рядом с домами и тем более жить в них стало небезопасно.

«Осенний капитальный ремонт не выдержал… Обшивка стучит от ветра по дому и действует на нервы. Надеюсь, обратят внимание на качество выполнения таких работ!» — призвал один из горожан. При этом часть обшивки со зданий уже слетела: один лист сайдинга упал на дорожку у дома, а второй, с другого дома — на припаркованные автомобили, содрав краску и оставив вмятины на них.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону из-за трещины, которая образовалась в стене коммуналки, пришлось экстренно эвакуировать жильцов.

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