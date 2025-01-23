В российском регионе за расправу над девушкой 15 лет назад задержан мужчина

В Кургане раскрыли убийство девушки, совершенное 15 лет назад

В Кургане задержали мужчину за расправу над девушкой, совершенную 15 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, в апреле 2010 года в одном из лесных массивов у обочины была обнаружена 17-летняя девушка с открытой травмой головы. Рана оказалась несовместима с жизнью. Установить преступника сразу не удалось.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи повторно изучили материалы дела, провели экспертизы доказательств с места происшествия, используя новые способы криминалистики. Это позволило установить генотип человека и идентифицировать возможного преступника. Задержанным оказался ранее судимый мужчина 1991 года рождения.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Также его проверяют на причастность к другим эпизодам.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили на 12 лет колонии за расправу над бывшей женой.