В США описали способ облегчить Трампу процесс присоединения Канады

The Hill: отделение Квебека от Канады облегчит процесс присоединения к США

Отделение провинции Квебек от Канады может облегчить процесс присоединения страны к США в качестве нового штата. Об этом пишет The Hill.

«Стремление Квебека к независимости может быть использовано [американским президентом Дональдом] Трампом для продвижения позиции США. Если США согласятся на независимость Квебека, то последние могут поддержать планы США по Канаде», — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, потенциальное вхождение Канады в состав Соединенных Штатов может помочь стране как в экономическом, так и в политическом плане. «Значительные природные ресурсы Канады, ее производственные мощности и доступ к Арктике могут только усилить глобальное господство Америки», — отмечается в тексте.

Ранее Дональд Трамп предложил Канаде присоединиться к США в качестве 51-го штата. Кроме того, президент страны заявлял о желании присоединить Гренландию к Соединенным Штатам, указывая на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.