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18:21, 23 января 2025Спорт

В «Зените» ответили на обвинения бразильского клуба во лжи

В «Зените» назвали обвинения «Палмейраса» по поводу Клаудиньо безосновательными
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В петербургском «Зените» ответили на обвинения бразильского клуба «Палмейрас» во лжи по поводу трансфера полузащитника Клаудиньо, который перешел в катарский «Аль-Садд». Об этом сообщает РБК.

В клубе назвали обвинения во лжи безосновательными. В «Зените» заявили, что в рамках переговоров предварительные договоренности были достигнуты не только с «Палмейрасом», но и с другими клубами.

22 января руководство «Зенита» объявило, что Клаудиньо продолжит карьеру в «Аль-Садде». После этого в «Палмейрасе» обвинили «Зенит» во лжи, заявив, что Клаудиньо дал слово о переходе в бразильский клуб.

Клаудиньо перешел в петербургский клуб летом 2021 года. В феврале 2023 года он получил российское гражданство. В сезоне-2024/2025 хавбек сыграл в шести матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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