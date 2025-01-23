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11:52, 23 января 2025Мир

Вероятность встречи Трампа с Зеленским оценили

Политолог Ордуханян: Встреча Трампа и Зеленского может не состояться
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского может не состояться ввиду того, что Зеленский не обязательно будет участвовать в переговорах об урегулировании конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Рафаэль Ордуханян.

«Я сомневаюсь, что переговоры Трампа и Зеленского произойдут. Естественно, какие-то договоренности будут, но по другим каналам: может, техническим, через помощников. Я не хочу принизить роль Зеленского, но дело в отсутствии повестки переговоров. Украинский президент не влияет на то, на каких условиях Россия заключит договор», — считает Ордуханян.

Зеленский, по мнению политолога, не является легитимным президентом, потому Россия не заинтересована в нем, как в стороне переговорного процесса. Ордуханян добавил, что интересным был бы только формат, в котором Украину представляет некая альтернативная сторона.

«Многое будет зависеть от того, кто станет стороной переговоров. Экс-президент Украины Петр Порошенко начал подавать какие-то признаки жизни. Также вопрос в том, где остановятся наши солдаты, где Россия проведет черту: если армия выстроится по Днепру или по Львову, условия будут разными», — заметил политолог.

Ранее Зеленский заявил об отсутствии даты встречи с Трампом или его спецпредставителем по Украине Китом Келлогом. Он уточнил, что визит Келлога был отменен.

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