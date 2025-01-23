Ветеринар рассказал о пользе кошек для российских заключенных

Ветеринар Шеляков: Кошки будут в безопасности с заключенными российских тюрем

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков высказался о проекте, в рамках которого заключенным российских исправительных колоний разрешат заводить кошек. Об этом он поговорил с «Ридусом».

Шеляков подчеркнул, что кошек очень ценят в тюрьмах, причем не только потому, что они помогают бороться с грызунами. «Для человека, которому посчастливилось иметь дружбу с кошкой, это единственное, что у него есть неказенного. Это единственная душа, которая любит его, понимает его», — рассказал ветеринар. По его словам, владельцы кошек в колониях, как правило, более довольны жизнью и выделяются среди других заключенных.

При этом Шеляков отметил, что глобально безопасности животных ничего не грозит, поскольку заключенные и персонал колоний в среднем слабо отличается от людей за их пределами. «Процент живодеров, извергов одинаков — что в тюрьмах, что не в тюрьмах, смотря к кому попасть. Поэтому я думаю, что если и законодательно разрешать заключенным держать животных, это, несомненно, пойдет на пользу, разгрузит гнетущую атмосферу. Но вместе с тем, конечно, осуществлять контроль — как с этими животными осужденный контингент общается, насколько ответственно», — добавил Шеляков.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов направил обращение в Минюст РФ, в котором предложил разрешить заключенным, демонстрирующим хорошее поведение, содержать домашних животных.

При этом свердловское ГУФСИН опровергло новость об обсуждении инициативы, согласно которой заключенным могут разрешить заводить котов в колониях. По данным ФСИН, в настоящее время такой проект у них не реализуется.

