Ветка дерева упала на голову туриста и лишила его жизни в заповеднике Малайзии

Ветка дерева придавила туриста из Китая и лишила его жизни в заповеднике Малайзии. Подробностями истории поделилось издание Malay Mail.
Уточняется, что инцидент произошел в среду, 22 января, в Центре изучения тропических лесов в городе Сандакан. Когда 74-летний мужчина выходил из заповедника со своей семьей, большая ветка внезапно оторвалась от дерева и упала ему на голову.
Пострадавшего с травмами немедленно доставили в отделение неотложной помощи больницы герцогини Кентской, но врачи не смогли его спасти. Тело мужчины отправили судмедэкспертам для вскрытия.
В декабре 2024 года упавшее огромное дерево раздавило двух туристов в лесу обезьян на индонезийском острове Бали. Жертвами стали 32-летняя француженка и 42-летняя жительница Южной Кореи.