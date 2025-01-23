Ветка дерева упала на голову туриста и лишила его жизни в заповеднике Малайзии

Malay Mail: Ветка дерева упала на туриста из Китая и лишила его жизни в Малайзии

Ветка дерева придавила туриста из Китая и лишила его жизни в заповеднике Малайзии. Подробностями истории поделилось издание Malay Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 22 января, в Центре изучения тропических лесов в городе Сандакан. Когда 74-летний мужчина выходил из заповедника со своей семьей, большая ветка внезапно оторвалась от дерева и упала ему на голову.

Пострадавшего с травмами немедленно доставили в отделение неотложной помощи больницы герцогини Кентской, но врачи не смогли его спасти. Тело мужчины отправили судмедэкспертам для вскрытия.

В декабре 2024 года упавшее огромное дерево раздавило двух туристов в лесу обезьян на индонезийском острове Бали. Жертвами стали 32-летняя француженка и 42-летняя жительница Южной Кореи.