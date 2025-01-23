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17:34, 23 января 2025Путешествия

Ветка дерева упала на голову туриста и лишила его жизни в заповеднике Малайзии

Malay Mail: Ветка дерева упала на туриста из Китая и лишила его жизни в Малайзии
Алина Черненко

Фото: Enchanted Bulan / Shutterstock / Fotodom  

Ветка дерева придавила туриста из Китая и лишила его жизни в заповеднике Малайзии. Подробностями истории поделилось издание Malay Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 22 января, в Центре изучения тропических лесов в городе Сандакан. Когда 74-летний мужчина выходил из заповедника со своей семьей, большая ветка внезапно оторвалась от дерева и упала ему на голову.

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Пострадавшего с травмами немедленно доставили в отделение неотложной помощи больницы герцогини Кентской, но врачи не смогли его спасти. Тело мужчины отправили судмедэкспертам для вскрытия.

В декабре 2024 года упавшее огромное дерево раздавило двух туристов в лесу обезьян на индонезийском острове Бали. Жертвами стали 32-летняя француженка и 42-летняя жительница Южной Кореи.

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