Упавшее дерево раздавило туристов в лесу обезьян на Бали

DM: упавшее дерево раздавило двух туристов в лесу обезьян на Бали

Упавшее огромное дерево раздавило двух туристов в лесу обезьян на индонезийском острове Бали. Инцидент попал на видео, которое публикует таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что трагедия произошла во вторник, 10 декабря, в заповеднике в городе Убуд. На размещенных в сети кадрах толпа испуганных людей спасается бегством от падающего на них дерева, которое сломалось из-за порывов ветра и проливных дождей.

По предварительным данным, жертвами падения дерева стали 32-летняя француженка и 42-летняя жительница Южной Кореи. Еще несколько туристов получили ранения, но местные власти пока не назвали их точное количество. Район места происшествия эвакуировали и закрыли. Полиция начала расследование.

Ранее на этом же азиатском курорте 16-летний подросток из России попал в аварию и оказался в реанимации с тяжелыми травмами. Родным туриста выставили счет за лечение в размере около четырех миллионов рублей.

