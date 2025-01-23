Во Франции сообщили о проблеме с дезертирством на Украине

Глава Минобороны Франции Лекорню заявил о проблемах с дезертирством на Украине

Украина сталкивается с проблемами дезертирства и мобилизации, сообщил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню. Он высказался об этом в эфире канала LCI.

«Мы знаем, что существуют не только проблемы вооружений. Также есть сложности с мобилизацией и призывом. Нельзя отрицать тот факт, что проблема не только в вооружении и деньгах», — подчеркнул он.

Как утверждает министр обороны Франции, Париж продолжит обучение украинских солдат. По его словам, «в любом случае необходимо наращивать военную мощь украинской армии».

Ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выразил мнение, что даже психиатр Вооруженных сил Украины (ВСУ) набивает свои карманы.