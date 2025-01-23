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18:55, 23 января 2025Интернет и СМИ

Врачи раскрыли неожиданную пользу суши

Врач Елена Малышева заявила, что суши и роллы полезны для костей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Mahmoud Fawzy / Unsplash

Терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли неожиданную пользу суши. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Врачи назвали суши и роллы полезной едой, в частности для костей. По словам Малышевой, эти блюда азиатской кухни готовят с рисом, который содержит кремний. «Кремний способствует минеральной плотности костей», — заявила медик.

Коновалов, в свою очередь, напомнил, что суши и роллы всегда едят вместе с имбирем и горчицей васаби. «Помимо того, что они придают специфический вкус, они влияют на содержимое нашего кишечника, желудка и полости рта», — рассказал специалист. Он объяснил, что в васаби содержатся вещества, которые борются с микробами в кишечнике. «Тем же самым свойством обладает имбирь», — подчеркнула Малышева. Она добавила, что васаби из-за остроты также обладает обезболивающим действием.

Кроме того, как отметили врачи, эти блюда готовятся из водорослей нори. «В водорослях содержится йод — очень большое количество, 20 суточных норм в 100 граммах», — заключил Коновалов.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша назвала неожиданное полезное свойство гречки. Медик рассказала, что эта крупа продлевает молодость.

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