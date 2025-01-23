Захарова ответила на вопрос о контактах с новым Госсекретарем США

Захарова о контактах с новым Госсекретарем США: На данный момент не обсуждались

Контакты МИД России с новым Госсекретарем США Марко Рубио на данный момент не обсуждались. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Вы знаете, на данный момент эти контакты не обсуждались», — ответила дипломат на вопрос «Ленты.ру» о возможности встречи министра иностранных дел России Сергея Лавров с новым госсекретарем США.

Ранее Рубио отметил, что переговоры между Россией и Украиной не будут проводиться публично. Он призвал вернуться к прагматизму и задействовать дипломатические усилия, поскольку это единственный способ разрешить конфликт на Украине.