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15:10, 23 января 2025Мир

Захарова рассказала о геноциде жителей Гренландии

Захарова: Власти Дании целенаправленно уничтожали местное население Гренландии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Власти Дании целенаправленно проводили политику по уничтожению местного населения Гренландии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В вопросе Гренландии говорят все, кроме самой сути. Давайте вспомним об истории колонизации острова Данией, а также об американском военном присутствии на острове (...). Копенгаген целенаправленно занимался уничтожением коренного населения Гренландии (...). Применялись процедуры, чтобы лишить женщин возможности стать матерями. Таким бесчеловечным путем Дания добилась сокращения коренного населения», — рассказала дипломат.

По словам Захаровой, Копенгаген проводил такую политику из-за желания «сэкономить на финансировании детских садов и школ». Она добавила, что «практиковалось изъятие детей из семей инуитов без ведома родителей, чтобы сформировать лояльную к властям Дании элиту острова».

16 января министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Наая Натаниэльсен заявила, что Гренландия принадлежит народу Гренландии. Она подчеркнула, что жители острова не хотят быть частью США и они не являются ни датчанами, ни американцами.

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