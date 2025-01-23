Захарова уличила Каллас в растерянности перед лицом администрации Трампа

Захарова: риторика Каллас отражает растерянность ЕС перед администрацией Трампа

Высказывания главы дипломатической службы Евросоюза Каи Каллас отражают растерянность перед новой администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Очевидно, что милитаристская риторика Каллас в значительной степени отражает растерянность Брюсселя и большинства стран-членов ЕС перед лицом новой администрации в Вашингтоне и их страх остаться главным спонсором режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — заявила Захарова.

По ее словам, чиновники Евросоюза внедряют в общественное сознание жителей Европы установки, что крупномасштабный конфликт с Россией может возникнуть в самое ближайшее время. Она добавила, что подобной русофобией населению Евросоюза навязывается необходимость ускоренной милитаризации Европы и увеличение расходов на военную промышленность.

Ранее Захарова заявила, что администрация Дональда Трампа хочет переложить на Европу расходы на Украину. Она также отметила, что интервенция сил НАТО на Украину угрожает эскалацией конфликта и категорически неприемлема для России.