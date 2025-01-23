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19:35, 23 января 2025Из жизни

Женщина перестала пить таблетки и нашлась с детьми через несколько месяцев в другой стране

Американка бросила таблетки, пропала на несколько месяцев и оказалась в Исландии
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Tom Podmore / Unsplash

Жительница штата Огайо, США, пропала с детьми на несколько месяцев и внезапно нашлась в Исландии. Об этом сообщает NBC News.

Американка, чье имя журналисты оставили в тайне, страдала от психических расстройств и принимала лекарства для борьбы с ними. Однако в конце октября 2024 года она неожиданно перестала пить таблетки, бросила свою квартиру, забрала двух детей и исчезла. Об этом полиции сообщил родственник психически нездоровой женщины. Американские полицейские не смогли найти семью и обратились за помощью к службам других стран.

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7 января 2020

Детей обнаружила полиция Исландии в отеле Рейкьявика 10 января. Оказалось, что сначала женщина привезла детей из США в Лондон, потом в отдаленную рыбацкую деревушку в Исландии, а затем уже в Рейкьявик. Сейчас они находятся на попечении местных социальных служб. Их мать госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии охотники заметили в глуши пропавших три года назад детей. Их от матери увез родной отец. По словам женщины, у него тяжелый характер — он любит контролировать людей и особенно семью.

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