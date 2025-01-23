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05:00, 23 января 2025Забота о себе

Женщина уступила просьбам мужа об открытом браке и пожалела об этом

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Женщина пожаловалась, что уступила просьбам мужа об открытом браке, но пожалела об этом. Своей проблемой она поделилась на форуме Reddit.

По словам автора поста, после разрешения сделать брак открытым два месяца назад муж заявил, что теперь он приверженец полиамории. Сама она не может состоять в таких отношениях, но и разводиться с мужем не желает, поскольку у них есть общий ребенок. От компромиссных вариантов вроде разрешить супруге контролировать его связи или посещать семейного терапевта мужчина отказался. В конечном итоге партнеры решили прекратить сексуальные отношения и остаться в «платоническом браке». Они до сих пор живут вместе, но не спят в одной постели.

Он делает шаги по отношению ко мне. Флиртует. Присылает мне милые сообщения. Это все усложняет. Он гуляет со своими «друзьями по работе» и часто задерживается на работе допоздна. В остальном все в порядке. Мы не ссоримся. Мы не говорим о его «коллегах». Он не спрашивает меня, с кем я разговариваю. Мы здороваемся и прощаемся. У нас раздельные выходные, поэтому я даже не провожу с ним время, когда не работаю

пользовательница Reddit

На развод женщина не решается, потому что именно она предложила «платонический брак» и потому что не хочет, чтобы общий ребенок пострадал финансово или морально. «Я могла бы выгнать его и попросить развода, но я хочу, чтобы наши отношения оставались дружескими. В конце концов он отец моего ребенка. Я забочусь о нем и люблю его. Даже если у нас больше не будет романтического брака, осталась привязанность», — рассуждает она.

В комментариях пользователи практически единодушно призвали автора публикации отказаться от отношений с мужчиной, который не понимает, что договор об открытом браке должен устраивать обе стороны.

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