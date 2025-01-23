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10:18, 23 января 2025Из жизни

Знаменитый кинолог назвал причины агрессии домашних собак

Кинолог Уилл Атертон: Слабый авторитет хозяина приводит к агрессии его собаки
Никита Савин
Никита Савин

Фото: David Taffet / Unsplash

Знаменитый кинолог из Великобритании назвал главные причины, которые приводят к агрессии и непослушанию домашних собак. На его пост в социальной сети обратило внимание издания Irish Times.

Уилл Атертон много лет занимается тренировкой собак, а на его страницы в соцсетях подписано более 900 тысяч человек. Специалист заявил, что главной причиной агрессии собак является неуправляемое реактивное поведение — слишком эмоциональная реакция на определенные раздражители.

Атертон уверен, что главная причина, по которой собака проявляет агрессию, заключается в слабом авторитете хозяина. «Дело в том, что собака не воспринимает вас как абсолютного лидера. Вам необходимо убедиться, что собака смотрит на вас снизу вверх, ожидая команды», — сказал кинолог.

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Он отметил, что если собака не воспринимает хозяина как лидера, то принимает решение в той или иной ситуации самостоятельно, например, при встрече с другой собакой. «И такие решения редко бывают верными», — сказал Атертон.

Вторая причина возможной агрессии и непослушания домашней собаки на улице, по мнению кинолога, — это ее неумение хорошо себя вести на ослабленном поводке. Атертон отметил, что животное необходимо учить этому, чтобы его поведение было предсказуемым.

Кроме того, кинолог сказал, что хозяева собак должны уметь спокойно и последовательно прерывать реактивное поведение, надавив авторитетом, после чего осыпать питомца похвалами за правильные поступки, чтобы закрепить эффект.

Ранее Уилл Атертон назвал три худшие породы собак для семей с детьми. На первое место в своем списке он поставил бордер-колли.

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