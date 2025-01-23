Звезда шоу о женах гангстеров пропала без вести

Звезда реалити-шоу «Жены гангстеров» Натали Дидонато пропала без вести в США

Бывшая участница реалити-шоу «Жены гангстеров» Натали Дидонато пропала без вести в США. Об этом стало известно TMZ.

Мать звезды шоу Дениз Фуоко рассказала изданию, что последний раз говорила с дочерью около недели назад по видеосвязи. По ее словам, Дидонато во время их короткого разговора выглядела обеспокоенной и прервала звонок, заявив, что ей нужно идти.

Фуоко впоследствии пыталась связаться с дочерью, однако та не отвечала на звонки. При этом мать указала, что к ней обратился друг Дидонато по имени Бен, который сообщил, что звезда «Жен гангстеров» недавно просила у него деньги на билет на самолет домой. Он заверил, что приобрел для подруги билет, но та им не воспользовалась.

Уточняется, что друг Дидонато подал в полицию заявление о ее пропаже.

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