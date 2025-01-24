Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:32, 24 января 2025Ценности

42-летняя Наталья Подольская показала видео в купальнике

Российская поп-певица Наталья Подольская в купальнике снялась на видео
Екатерина Ештокина
Наталья Подольска

Наталья Подольска. Кадр: @nataliapodolskaya

Белорусская и российская поп-певица Наталья Подольская показала видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 1,5 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница разместила ролик, в котором она предстала лежащей на шезлонге. Звезда надела бирюзовый купальник, включающий бюстгальтер с треугольными чашками. Помимо этого, на голову она повязала бандану в тон образу. Свой образ певица дополнила солнцезащитными очками и несколькими цепочками на шее.

Ранее в январе Наталья Подольская похвасталась фигурой в бикини. Исполнительница сняла себя в зеркале на фоне ванны в черном купальнике.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Казахстана сравнили слитые переговоры экипажа самолета AZAL с реальным содержимым черных ящиков. Там есть «большое отличие»

      В отношении МТС возбудили дело из-за рекламы

      Планировавшего покушение на главу поселения под Мелитополем осудили

      Против напавшего на фельдшера скорой помощи россиянина возбудили уголовное дело

      На Западе заявили о неспособности Украины покрыть свои долги ресурсами

      Брэда Питта обвинили в отсутствии номинации на «Оскар» у Анджелины Джоли

      В России оценили перспективы ухода из страны ряда китайских автобрендов

      Российская госкомпания допустила дефолт из-за отсутствия денег

      В российском регионе осудили двоих мужчин за похищение человека и вымогательство

      Завершено следствие по делу российского генерала о взятке на 12 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше