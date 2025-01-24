42-летняя Наталья Подольская показала видео в купальнике

Российская поп-певица Наталья Подольская в купальнике снялась на видео

Белорусская и российская поп-певица Наталья Подольская показала видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 1,5 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница разместила ролик, в котором она предстала лежащей на шезлонге. Звезда надела бирюзовый купальник, включающий бюстгальтер с треугольными чашками. Помимо этого, на голову она повязала бандану в тон образу. Свой образ певица дополнила солнцезащитными очками и несколькими цепочками на шее.

Ранее в январе Наталья Подольская похвасталась фигурой в бикини. Исполнительница сняла себя в зеркале на фоне ванны в черном купальнике.