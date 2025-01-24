42-летняя Светлана Лобода похвасталась фигурой на видео из спортзала

42-летняя певица Светлана Лобода похвасталась фигурой в укороченном топе

Украинская певица Светлана Лобода похвасталась фигурой в откровенном костюме в спортзале. Соответствующее видео появилось в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,8 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница сняла себя во время упражнений на фитболе. На размещенных кадрах видно, что звезда надела фитнес-комплект, состоящий из шортов и укороченного топа с глубоким декольте. При этом она продемонстрировала стройную фигуру и подтянутый пресс. Вдобавок артистка собрала волосы в пучок и отказалась от мейкапа.

Ранее в январе Светлана Лобода показала фигуру в боди. Певица запечатлела себя на фоне зеленой ткани с растительным орнаментом в атласном красном изделии с глубоким декольте.