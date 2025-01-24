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06:30, 24 января 2025Мир

В Германии подняли вопрос о доступе к месторождениям полезных ископаемых на Украине

Член бундестага Летч подняла вопрос о доступе к полезным ископаемым на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Гезине Лётч

Гезине Лётч. Фото: Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Член бундестага Германии от Левой партии Гезине Летч подняла вопрос о доступе Берлина к месторождениям полезных ископаемых на Украине. Об этом говорится в обращении депутата к правительству ФРГ, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Обеспечило ли федеральное правительство доступ к богатым месторождениям полезных ископаемых Украины и какие контракты федеральное правительство заключило с правительством Украины на сегодняшний день?» — говорилось в ее запросе.

Ответ на вопрос Летч предоставил парламентский статс-секретарь Министерства экономики и защиты климата Германии Удо Филипп. Он подчеркнул, что подобных соглашений между Берлином и Киевом нет.

«Задача немецких компаний, в первую очередь, заключается в обеспечении их сырьем. Федеральное правительство не обеспечило себе доступ к месторождениям полезных ископаемых в Украине и не ведет соответствующих переговоров. Поэтому договоры такого содержания между федеральным правительством и правительством Украины также не заключалось», — пояснил Филипп.

Ранее военкор Александр Коц назвал Украину британской колонией после подписания договора о столетнем партнерстве между Лондоном и Киевом.

«Украина подписалась на статус колонии. О том, какие "инвестиции" с собой приносит Лондон, могли бы неплохо рассказать индийцы, китайцы, или африканцы», — заявил Коц, подчеркивая, что Великобритания хочет контролировать украинские ресурсы, в том числе полезные ископаемые.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве 16 января. Как сообщалось, подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере.

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