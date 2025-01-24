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12:00, 24 января 2025Ценности

Анна Семенович снялась в откровенном образе на отдыхе

Певица Анна Семенович снялась в платье с глубоким декольте на отдыхе
Екатерина Ештокина

Фото: @ann_semenovich

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в откровенном образе на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 2,1 миллиона подписчиков.

44-летняя исполнительница предстала на кадрах в бордовом платье ниже колена, приподняв подол до бедра и демонстрируя ногу. Упомянутый наряд также имел глубокое декольте, которое частично оголяло грудь певицы. Кроме того, Семенович собрала волосы в хвост и надела солнцезащитные очки.

Ранее в январе Анна Семенович дала совет женщинам с большой грудью. Она ответила на вопрос одной из подписчиц о том, тяжело ли носить большой бюст и не устают ли от него плечи.

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