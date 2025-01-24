Австралийских теннисистов призвали отказаться от выступлений в России

Федерация тенниса Австралии: Рекомендуем игрокам отказаться от турниров в России

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) призвала местных спортсменов отказаться от выступлений в России. Об этом сообщает AP.

«Мы рекомендуем спортсменам не участвовать в соревнованиях в России и ведем постоянные переговоры с министерством иностранных дел Австралии, чтобы информировать игроков о возможных последствиях ведения дел в этой стране», — говорится в заявлении Tennis Australia.

Ранее австралийский теннисист Танаси Коккинакис принял участие в соревнованиях «Трофеи Северной Пальмиры». Выставочный турнир проходил с 29 ноября по 1 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге.

Российские теннисисты допущены к участию в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. При этом представители страны отстранены от командных турниров под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Официальные соревнования под эгидой трех организаций в России не проводятся.