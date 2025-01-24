Биолог предрек катастрофу в России в случае возвращения морозов

Биолог Воробьев: Возвращение холодов без снежного покрова грозит катастрофой

В случае возвращения морозов в Россию в отсутствие снежного покрова на земле может произойти катастрофа. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил биолог, агроном Михаил Воробьев.

Он пояснил, что хоть в отсутствии холода и снега этой зимой есть свои плюсы, внезапное изменение погоды может пагубно сказаться на растениях. Так, в случае возвращения арктического циклона земля окажется не защищена теплым снежным одеялом, соответственно, могут пострадать корни растений.

«Могут пострадать луковичные и травянистые растения, которые зимуют в почве. Могут пострадать теплолюбивые растения, которые хоть и укрывают на зиму, но все-таки подразумевается, что поверх этих укрытий будет еще и снежный покров. Это прежде всего розы, виноград, европейские теплолюбивые сорта ежевики и некоторые другие теплолюбивые растения», — указал он.

Катастрофа, по его словам, может произойти в случае, если температура упадет ниже минус 15 градусов.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что март может удивить москвичей зимними морозами. По его словам, вероятно понижение температуры до минус 15 градусов.